PSG : Mbappé reçoit une invitation improbable

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG, alors que son contrat prendra fin le 30 juin 2024. Interrogé sur le recrutement de la Salernitana, le président Danilo Iervolino a confié qu'il aurait bien aimé boucler le transfert de la star parisienne, mais que ce n'était pas possible.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a refusé d'activer la clause pour prolonger d'une saison. Conscient de la situation, le PSG a placé son numéro 7 sur le marché cet été. Malgré tout, Kylian Mbappé n'a pas quitté le club de la capitale lors de la dernière fenêtre de transferts.

Mercato : Le PSG injuste avec Mbappé ? Son clan a tranché https://t.co/MmrsYlPMzP pic.twitter.com/7EeYT25oFh — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

La Salernitana espérait recruter Mbappé

Lors d'un entretien accordé à Radio Bussola 24 , Danilo Iervolino a été interrogé sur le recrutement estival de la Salernitana. Et le président du club italien a confié qu'il aurait bien aimé recruter Kylian Mbappé, mais qu'il avait renforcé son effectif en fonction de ses moyens.

«J'aurais bien pris Mbappé, mais...»