Neymar vit «l’enfer au PSG», il hallucine

Quelques jours après son départ du PSG, Neymar n'a pas hésité à vider son sac, assurant notamment que lui comme Lionel Messi avaient vécu «l'enfer» à Paris. De tels propos ne sont évidemment pas passés inaperçus et suscitent même l'indignation auprès de certains anciens Parisiens, à l'image d'Alain Roche, qui n'hésite pas à critiquer Neymar.

Quelques semaines après Lionel Messi, dont le contrat n'a pas été prolongé, c'est Neymar qui a quitté le PSG. Le Brésilien s'est engagé avec Al-Hilal qui n'avait pas hésité à débourser 90M€ pour son transfert. Et dans la foulée de son départ, l'ancien crack de Santos s'est d'ailleurs lâché sur son passage à Paris.

Neymar et Messi ont vécu «l'enfer» au PSG

« Messi est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer. Nous avons vécu un enfer, lui et moi. On est fâchés, parce qu'on n'est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer d'écrire l'histoire, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés là pour pouvoir écrire l'histoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi » a déclaré Neymar, lors d’un entretien accordé à Globo Esporte .

«Il a eu tous les droits au PSG»