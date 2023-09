Le PSG recrute des joueurs de l’équipe de France, c’est totalement validé

Hugo Chirossel

Cet été, plusieurs joueurs de l’équipe de France ont été recrutés par le PSG. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez ont rejoint Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Pour l’ancien défenseur du Bayern Munich, cela est clairement un plus, que ce soit pour le club de la capitale ou la sélection.

Le PSG a décidé de recruter français cet été. Sans compter l’international espoir Bradley Barcola, trois joueurs importants de l’équipe de France sont arrivés à Paris lors du dernier mercato estival : Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez. D’après l'ancien joueur du Bayern Munich, cela va être bénéfique aussi bien pour la sélection française que pour le Paris Saint-Germain.

« Tu as plus d'automatismes, tu connais mieux tes coéquipiers »

« Je pense qu'avoir la chance de pouvoir jouer en sélection avec des coéquipiers en club, ça aide. Tu as plus d'automatismes, tu connais mieux tes coéquipiers, que ça soit avec Kylian, Ousmane et maintenant Randal qui vient d’arriver (...) On a des automatismes déjà bien assimilés entre nous en équipe de France, ça fait quelques années qu'on a à peu près la même équipe », a déclaré Lucas Hernandez ce mardi en conférence de presse.

« Je pense que dans le futur ça peut aider un peu plus »