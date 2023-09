Attaqué après son transfert au PSG, il sort enfin du silence

Thibault Morlain

Pour sa première sous le maillot du PSG, Bradley Barcola a été vivement chahuté. Il faut dire que le joueur de 21 ans faisait son retour à l’OL quelques jours seulement après son transfert. Un choix qu’une grande partie des supporters lyonnais n’a pas digéré. Ainsi, Barcola a été vivement insulté une fois entré en jeu. Ayant gardé le silence jusque-là, le joueur du PSG a enfin pris la parole.

Pendant plusieurs semaines, le PSG a fait le forcing et l’OL a fini par craquer pour le transfert de Bradley Barcola. Moyennant une opération globale à 50M€, le joueur de 21 ans a rejoint le groupe de Luis Enrique et ce n’est autre que face à l’OL qu’il a effectué sa grande première avec le club de la capitale. Entré en jeu en fin de match, Barcola a dû affronter la colère des supporters lyonnais qui gardent son choix de quitter le navire en travers de la gorge. Au Groupama Stadium, les sifflets ont alors été nombreux et les insultes ont fusé à l’encontre de Bradley Barcola.



« Mes choix n’enlèveront jamais ma gratitude »

Face à tout ce climat tendu autour de son transfert de l’OL vers le PSG, Bradley Barcola s’est exprimé à travers un post sur son compte Instagram . « Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, ça n’a pas été facile de trouver les mots. C’est dur de faire la part des choses sur le coup, mais c’est plus clair aujourd’hui. A l’OL, en tant que club, au staff, entraineurs, éducateurs, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui dont la part des choses, merci pour tout. C’est aussi grâce à vous si j’ai pu arriver où j’en suis aujourd’hui. Mes choix n’enlèveront jamais ma gratitude, j’ai passé plus de 13 ans au club, à l’Académie, à donner le meilleur de moi-même quotidiennement, et ça ne s’oublie pas », a tout d’abord lâché l'ancien Lyonnais.

« Au PSG, à mes coéquipiers, aux supporters parisiens, merci de me faire sentir le bienvenu »