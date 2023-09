PSG : Mbappé peut jubiler avec ce transfert à 90M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a donc bouclé son mercato estival avec l'arrivée de Randal Kolo Muani, qui vient renforcer le secteur offensif du club de la capitale. Et l'un de ses anciens coéquipiers de l'Eintracht Francfort assure que Kylian Mbappé risque de se régaler avec son compatriote tricolore à ses côtés cette saison au PSG.

Au terme d'un long feuilleton qui aura tenu en haleine la direction du PSG ainsi que l'ensemble des supporters, un accord a été trouvé dans les dernières heures du mercato estival avec l'Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. Le buteur de l'équipe de France débarque donc pour 90M€ (75M€ + 15M€), et il composera donc l'attaque du PSG avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

« Il est prêt à relever le défi »

Almamy Touré, qui a évolué l'an passé avec Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort, s'est confié dans les colonnes du Parisien sur son départ pour le PSG : « Il n’a plus rien à prouver. Que ce soit à Francfort ou en équipe nationale, on a tous vu qu’il pouvait jouer dans n’importe quel club en Europe. Il est prêt à relever le défi PSG », assure l'ancien défenseur de l'AS Monaco.

Un trio parfait avec Mbappé et Dembélé ?