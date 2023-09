PSG : Transfert avorté pour Mbappé, le vestiaire exulte

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a une nouvelle fois vu les projecteurs être braqués sur lui lors du dernier mercato. Refusant de prolonger son contrat, Mbappé a été poussé vers la sortie par le PSG, mais a finalement gagné son bras de fer avec le club : rester sans signer un nouveau contrat. Fabian Ruiz valide le dénouement du feuilleton.

On prend les mêmes et on recommence. Une fois n’est pas coutume, Kylian Mbappé a enflammé le mercato estival. Et alors qu’il a affirmé vouloir rester au PSG sans prolonger son contrat qui expirera en juin prochain et que le club l’ait menacé de le vendre si sa position restait inchangée, Mbappé a été annoncé au Real Madrid, en Angleterre et en Arabie saoudite.

Pour Fabian Ruiz, Kylian Mbappé est «un joueur différent»

Invité à s’exprimer sur Kylian Mbappé par Radio Marca , Fabian Ruiz n’a pas caché sa satisfaction de voir le meilleur buteur de l’histoire du PSG être resté au club cet été.

«Il est suffisamment important pour que nous soyons heureux qu'il soit avec nous»