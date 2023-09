Mbappé, Xavi Simons… Toutes les infos mercato du 6 septembre

La rédaction

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes vendredi soir en France, certains départs sont encore possibles à l'étranger, et les clubs se penchent également sur les prochaines périodes de mercato. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos.

PSG : Al-Khelaïfi déclare sa flamme à Mbappé

Dans un entretien accordé au média portugais Record , Nasser Al-Khelaïfi a confié tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé malgré son avenir incertain au PSG avec un contrat qui prendra fin en juin prochain : « Kylian Mbappé est un joueur incroyable et une personne fantastique. Et l’équipe du PSG, sur et en dehors du terrain, n’a jamais été aussi unie, ce qu’il était, je pense, possible de constater le week-end dernier, lors du match disputé contre Lyon », lâche le président du PSG. Comme un indice sur l'avenir de sa star ?



PSG : Xavi Simons annonce la couleur pour son avenir

Interrogé par le média néerlandais AD Sportwereld , Xavi Simons a évoqué son avenir, lui qui a été racheté par le PSG pour 6M€ cet été avant d'être prêté dans la foulée au RB Leipzig : « Je pense que Leipzig peut être une étape intermédiaire. Si je joue ici, quelque chose d'encore plus grand viendra naturellement. Mon ambition est d’atteindre un jour le plus haut niveau du football. C'est ce dont je rêve. C'était quelque chose à prendre en compte », lâche le jeune attaquant de 20 ans.



Ugarte se livre sur son arrivée au PSG

Actuellement en stage avec la sélection d'Uruguay, Manuel Ugarte s'est confié au micro d' ESPN sur son arrivée au PSG durant le mercato estival : « C'est une équipe totalement différente, l'une des meilleures du monde en raison de la qualité des joueurs, et c'est aussi une équipe qui est encore en train de se former. Je suis très heureux car c'est une nouvelle étape dans ma carrière et je me sens prêt. Les premières semaines, j'ai eu du mal parce qu'au Sporting Lisbonne, j'étais toujours très à l'aise et heureux, et il faut un peu de temps pour s'habituer à Paris, mais je sens que maintenant je suis très bien, avec beaucoup de confiance, et mes coéquipiers me traitent également bien », indique Ugarte.



OL : Lukeba dénonce un mensonge sur son départ