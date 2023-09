Après son transfert au PSG, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été en provenance du Sporting CP pour 60M€, Manuel Ugarte a vécu des premiers pas impressionnants au PSG où il s'est déjà imposé comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu. L'Uruguayen est d'ailleurs revenu sur son intégration à Paris et reconnaît qu'il a changé de monde.

Cet été, le PSG a renforcé son entrejeu en recrutant Manuel Ugarte. Le milieu de terrain du Sporting CP a débarqué pour 60M€, soit le montant de sa clause libératoire. Une somme qui a pu surprendre compte tenu du fait que l'international uruguayen est méconnu du grand public. Convoqué par Marcelo Bielsa, nouveau sélectionneur de la Celeste , Manuel Ugarte a profité de la trêve internationale pour revenir sur son intégration au PSG.

«C'est une équipe totalement différente, l'une des meilleures du monde»

« C'est une équipe totalement différente, l'une des meilleures du monde en raison de la qualité des joueurs, et c'est aussi une équipe qui est encore en train de se former. Je suis très heureux car c'est une nouvelle étape dans ma carrière et je me sens prêt », assure le milieu de terrain parisien au micro d' ESPN Uruguay avant de poursuivre.

«Les premières semaines, j'ai eu du mal»