Mercato : Il annonce du très lourd au PSG

Le mercato est terminé, et l'heure est au bilan. Le PSG a été l'un des clubs les plus actifs cet été avec douze joueurs recrutés. Pour Denis Balbir, le recrutement effectué par le club parisien est quasi-parfait, malgré les départs de certaines stars comme Neymar ou Lionel Messi. Pour lui, ce PSG version Luis Enrique pour réaliser une saison historique.

Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Bradley Barcola, Kang-in Lee, Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour, Arnau Tenas, Xavi Simons, Gonçalo Ramos. Tous ont signé un contrat avec le PSG cet été. Comme à son habitude, le club parisien n'a pas regardé à la dépense. Près de 297M€ ont été dépensés par le PSG. Mais pour Denis Balbir, la formation ne doit pas s'en vouloir, bien au contraire. Les décisions prises par la direction l'ont déjà convaincu.

« Les choix sont parfaits »

« On a assez critiqué les Mercatos du PSG pour ne pas dire aujourd’hui que les choix sont parfaits (…) Les Asensio, Gonçalo Ramos, etc., c’est sans doute moins fort individuellement mais c’est tellement plus cohérent. Quand on voit la ligne de devant aujourd’hui avec les arrivées de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, qui a quand même été acheté très cher, on ne peut être qu’enthousiasmé. Je ne vois pas ce qui peut se faire de mieux en Europe que le trio Dembélé – Mbappé – Kolo Muani. Avec Ugarte, qui est une incroyable pioche au milieu, cela donne un effectif très intéressant, qui peut à la fois jouer en contre ou tenir le ballon » a-t-il confié. Selon lui, le PSG version Luis Enrique est suffisamment armé pour performer en Ligue des champions.

Le PSG armé pour poursuivre son hégémonie