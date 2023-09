PSG : Un transfert inattendu conseillé à Mbappé

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui encore un joueur du PSG, son avenir reste néanmoins toujours très incertain. En effet, le Français est entré dans sa dernière année de contrat et si le club de la capitale va tout faire pour le prolonger, la menace d’un départ libre en 2024 plane pour Mbappé. Forcément, face à un tel scénario, les regards se tournent tous vers le Real Madrid. Les Merengue accueilleront-ils enfin le crack de Bondy ? Certains aimeraient toutefois voir Kylian Mbappé s’engager ailleurs qu’au Real Madrid…

Cet été, le PSG était donc prêt à se séparer de Kylian Mbappé, lui qui ne voulait pas prolonger jusqu’en 2025. Au final, les tensions se sont apaisées entre le Français et sa direction et voilà que le Bondynois fait bien partie du groupe de Luis Enrique aujourd’hui. Mais pour encore combien de temps ? Si le mercato a refermé ses portes, le feuilleton Mbappé ne fait que commencer. En effet, le joueur du PSG est dans sa dernière année de contrat et le risque est donc de le voir partir libre en 2024. Un scénario qui ferait alors les affaires du Real Madrid, qui attend patiemment son heure afin d’accueillir l’un des meilleurs joueurs du monde pour 0€.



« Je n’ai jamais compris pourquoi on ne parle pas de Mbappé en Premier League »

Kylian Mbappé rejoindra-t-il alors le Real Madrid libre en 2024 ? Cela sera le gros feuilleton des prochains mois. En attendant, certains aimeraient plutôt voir le joueur du PSG filer du côté de la Premier League. C’est notamment le cas de Jaume Roures, patron de Mediapro. Malgré l’impact que pourrait avoir l’arrivée de Mbappé en Espagne, il préférerait le voir en Angleterre comme il l’a expliqué à RMC : « Tous les médias font des éditos sur Kylian Mbappé, tous les jours. C’est le meilleur joueur du monde actuellement. Une arrivée en Espagne permettrait de faire augmenter le niveau surtout s’il vient au Real Madrid. Mais je n’ai jamais compris pourquoi on ne parle pas de Mbappé en Premier League ».

« Si tu veux jouer au top, c’est la Premier League »