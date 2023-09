PSG : Le transfert de Mbappé menacé par une star ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé s'est calmé, mais il est encore loin d'être terminé. Et pour cause, l'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève dans un an, pourrait partir libre à l'issue de la saison en cours. Et alors que le Real Madrid rode, la piste menant à Erling Haaland n'est pas écartée pour autant.

Cet été, Kylian Mbappé s'est comme souvent retrouvé au cœur des rumeurs sur le mercato. Il faut dire que dès le mois de juin, l'attaquant du PSG a annoncé son intention de ne pas activer l'option dans son contrat pour prolonger d'un an, ce qui renforce l'idée d'un départ libre.

Le Real Madrid attend 2024...

D'ailleurs, d'après Eduardo Inda, présent sur le plateau du Chiringuito , « Mbappé a demandé au Real Madrid, par l'intermédiaire d'émissaires, de ne pas faire d'offre parce qu'il ne voulait pas quitter le PSG. Il y avait aussi le problème de la clause de fidélité, que Madrid pouvait se permettre, mais il y aurait eu une dette plus importante que celle qu'ils vont devoir assumer l'année prochaine ».

... et n'oublie pas Haaland !