Lâchée par le PSG, une star vide son sac

Lâché par le PSG, Sergio Ramos a trouvé un point de chute. Le défenseur espagnol est retourné aux sources, au FC Séville, son club formateur. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le joueur de 37 ans a fait allusion à son passage au PSG, au moment de justifier son retour en Espagne.

Il a été l'un des nombreux joueurs victimes de la révolution parisienne. En fin de contrat, Sergio Ramos n'a pas été conservé par le PSG, malgré une bonne saison en Ligue 1. Une décision, qui n'a pas ébranlé son envie de continuer au plus au haut niveau. L'ancien capitaine du Real Madrid, âgé aujourd'hui de 37 ans, n'a jamais envisagé la retraite et a attendu la fin du mercato pour trouver une nouvelle équipe. Annoncé en Arabie Saoudite, Sergio Ramos a finalement pris la décision de retourner au FC Séville, son club formateur.

« J'ai toujours été une personne qui a bougé par impulsion »

Dans des propos rapportés par Marca, Sergio Ramos est revenu sur son passage au PSG et plus largement sur son transfert. « J'ai eu l'opportunité de rester à Paris, pendant deux ans, mais je ne l'ai pas saisie. J'ai toujours été une personne qui a bougé par impulsion, par le cœur, et je n'ai jamais bougé par de l'argent. Et quiconque dit le contraire ne me connaît pas » a-t-il déclaré. Alors qu'il aurait pu signer un contrat plus lucratif, le joueur espagnol a fait le choix du cœur en rejoignant le FC Séville.

Sergio Ramos justifie son choix