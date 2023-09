PSG : Kylian Mbappé valide un transfert de taille sur Instagram

Pierrick Levallet

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin dernier, Sergio Ramos n'a pas été prolongé et était libre jusqu'à ce lundi. Le défenseur central de 37 ans a signé au FC Séville, dix-huit ans après avoir quitté le club. Kylian Mbappé a d'ailleurs validé le choix de l'Espagnol, qui était également convoité par l'Arabie Saoudite et la Turquie.

Sans club depuis son départ libre du PSG en juin dernier, Sergio Ramos a mis du temps à se trouver un nouveau point de chute. Le champion du monde 2010 a enchaîné les râteaux sur le mercato, notamment à cause de ses prétentions salariales trop élevées. Mais le calvaire du défenseur central de 37 ans a pris fin ce lundi.

Sergio Ramos revient au FC Séville !

En effet, Sergio Ramos a été officialisé ce lundi comme nouveau joueur du FC Séville. L’ancienne star du PSG a refusé un contrat en or en Arabie Saoudite pour pouvoir revenir en Andalousie. « Je rentre enfin à la maison et j'attends avec impatience le moment où je pourrai à nouveau sentir le maillot de Séville et mettre cet écusson sur ma poitrine » a d’ailleurs confié l’Espagnol sur le site du club.

