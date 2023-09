Le PSG a raté son coup avec Mbappé, voici le coupable

Thomas Bourseau

Comme cela devient une habitude, Kylian Mbappé a fait parler de lui sur le marché des transferts cet été, se refusant de prolonger son contrat. Pour Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos jouerait un gros rôle dans le mécontentement de Mbappé et sa non-prolongation de contrat qui demeure un sujet sensible au Paris Saint-Germain.

Le PSG a déclaré la guerre à Kylian Mbappé au tout début du mercato. La cause fut simple et résidait dans le fait que le meilleur buteur de l’histoire du club parisien refusait d’activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison, soit jusqu’en juin 2025. En l’état, Mbappé sera agent libre dans un an, et le PSG se refusait à un tel scénario.

Le feuilleton Mbappé a chamboulé l’été du PSG !

C’est pourquoi le président Nasser Al-Khelaïfi avait publiquement interpellé Kylian Mbappé début juillet en lui faisant savoir que s’il ne prolongeait pas, il serait très probablement vendu. Sûr de lui, Mbappé n’a pas bronché et a accepté sa punition de ne pas se rendre en Asie pour la tournée de préparation. Finalement, Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique, mais n’a toujours pas accepté de prolonger son contrat et Al-Khelaïfi en tiendrait Luis Campos responsable.

PSG : Une révélation est lâchée sur la prolongation de Mbappé https://t.co/CvPRtN3Qb7 pic.twitter.com/DTpAAyktsC — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

«Il est en grande partie responsable de la non prolongation de Mbappé et Nasser ne l'a pas digéré»