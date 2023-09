PSG : Le Real Madrid berné par Mbappé cet été ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid n’en est pas à son coup d’essai avec Kylian Mbappé. Deux échecs consécutifs ont fait mal au club en 2021 et 2022, poussant le Real Madrid à agir avec prudence cet été avec Mbappé. Néanmoins, la faute reviendrait au champion du monde tricolore sur ce coup, alors que le PSG avait donné le feu vert pour sa vente.

On prend les mêmes et on recommence. Comme ce fut le cas en 2021 et en 2022, le feuilleton Kylian Mbappé a animé l’actualité transferts cet été. De par son refus d’actionner la clause présente dans son contrat afin d’y activer la clause, Mbappé a été incité par le PSG à revoir sa position sous menace d’être vendu avant la fin du mercato. Et bien que le champion du monde tricolore n’ait pas accepté cela, il a été réintégré dans le groupe de Luis Enrique après être resté trois semaines sur le carreau de fin juillet à la mi-août.

Rapprochement entre le PSG et Mbappé

Malgré un rapprochement entre les positions de chacun, une prolongation du contrat courant jusqu’en juin 2024 n’a pas encore été signée par Kylian Mbappé. Ce qui ferait les affaires du Real Madrid, toujours autant intéressé par le profil du capitaine de l’équipe de France. The Athletic confie que le club merengue aurait pu pleinement essayé de recruter Kylian Mbappé si les conditions avaient été remplies pour un tel transfert et surtout si le joueur avait donné un signe.

Le PSG était ouvert à un départ de Mbappé, le Real Madrid s’est fait avoir

