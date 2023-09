Il dit tout sur sa relation avec Kylian Mbappé au PSG

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG l’été dernier contre 40M€, Vitinha a connu une première saison compliquée à Paris. Alors que le jeune Portugais s’est distingué lors des premiers matchs de cet exercice 2023-2024, son positionnement sur le terrain lui permet de beaucoup combiner avec Kylian Mbappé. Après la victoire face à l’OL dimanche soir (1-4), Vitinha s’est exprimé sur sa relation avec le numéro 7.

Alors que le PSG version Luis Enrique semble métamorphosé depuis l’arrivée du technicien espagnol, certains joueurs se distinguent depuis le début de la saison. C’est le cas notamment de Vitinha. Après un début de saison prometteur l’an dernier, le milieu de terrain de 23 ans avait fait preuve d’irrégularité comme l’ensemble du groupe parisien au retour de la Coupe du monde. Retrouvé dans le milieu à trois de Luis Enrique, Vitinha est positionné plutôt sur le côté gauche, ainsi le Portugais combine fréquemment avec Kylian Mbappé.

« On essaye de combiner »

Après avoir disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la rencontre face au RC Lens, Vitinha a également joué tout le match face ce dimanche soir face à Lyon. Interrogé au micro de Prime Vidéo après le succès du PSG face à l’OL (1-4), Vitinha s’est confié sur sa relation dans le jeu avec Kylian Mbappé. « Ma relation avec Mbappé ? Parfois, c'est moi qui vais à l'intérieur et Kylian ouvre, d'autre, c'est Kylian qui est à l'intérieur et c'est moi qui ouvre. C'est la bonne dynamique. Parfois, ce n'est pas possible de très bien faire, mais on essaye de combiner » , déclare le Portugais.

« C'est important d'avoir cette dynamique »