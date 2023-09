Mbappé se fait snober au PSG, il déballe tout

Arnaud De Kanel

Bien décidé à rester au PSG malgré le fait qu'il n'ait pas prolongé, Kylian Mbappé aurait bien aimé récupérer le brassard de capitaine comme il l'a fait en équipe de France. Un vote a été réalisé mais l'attaquant français a été snobé par ses coéquipiers qui lui ont préféré trois joueurs dont Marquinhos, le capitaine numéro un. Le Brésilien est revenu sur cet épisode marquant du début de saison.

Kylian Mbappé a remporté son bras de fer face au PSG. L'attaquant français voulait à tout prix jouer pour le club de la capitale cette saison bien qu'il ait refusé de prolonger en début d'été. Afin d'affirmer un peu plus sa position dans le vestiaire, le Parisien voulait récupérer le brassard, en vain. Un vote a été organisé et c'est Marquinhos qui a été reconduit dans ses fonctions. Le défenseur brésilien savoure.

«Ça veut dire beaucoup»

Marquinhos ne cache pas sa fierté d'avoir été choisi par ses coéquipiers. « Le brassard? Il a une saveur particulière. Quand tes coéquipiers te choisissent comme capitaine de l'équipe, ça veut dire beaucoup. Tout ce que je fais, je ne le fais pas pour les caméras. Tout ce que je fais, c'est pour mes coéquipiers, c'est pour le club, pour l'amener dans la bonne direction », a-t-il déclaré en zone mixte après la rencontre face à l'OL. Il espère pouvoir guider le PSG dans la bonne direction.

«C'est pour ça qu'ils m'ont choisi»