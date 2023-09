Après le PSG, cette star sort du silence pour son avenir

Benjamin Labrousse

Trois mois après son départ du PSG, Sergio Ramos va relever un nouveau challenge en Espagne, où l’attend un contrat d’un an au Séville FC, son club formateur. Arrivé en Andalousie ce lundi après-midi, l’ancien Parisien a pu rencontrer quelques supporters sévillans, lui laissant l’occasion d’évoquer les coulisses de son retour, mais également les raisons de ce choix de carrière.

Cet été, le PSG a passé en revue son effectif et a pris la décision avant la fin de la saison précédente de ne pas prolonger certaines stars comme Lionel Messi ou Sergio Ramos. Le défenseur espagnol, désormais âgé de 37 ans, devrait relancer sa carrière là où tout a commencé pour lui : au Séville FC. Né en Andalousie et formé chez les Rojiblancos , Sergio Ramos est sur le point de signer un contrat d’un an à Séville, lui qui a refusé des approches en provenance d’Arabie Saoudite et de Turquie.

« Revenir à la maison est toujours une joie énorme »

Ce lundi après-midi, Sergio Ramos a d’ailleurs atterri à l’aéroport de Séville afin de signer son contrat et d’être officiellement présenté en tant que nouveau joueur de l’effectif sévillan. Alors accueilli par une petite poignée de supporters, l’ancien défenseur du PSG a tenu quelques mots auprès des supporters espagnols. « Revenir à la maison est toujours une joie énorme, donc merci beaucoup à vous pour l’accueil. Désormais je dois passer les tests et toutes ses choses et après… » , déclare l'Espagnol dans une vidéo relayée par Relevo .

« Je sentais que c’était le moment »