Il vit le même enfer qu'une recrue du PSG et lâche ses vérités

Comme Bradley Barcola, parti au PSG, Castello Lukeba est lui aussi la cible des critiques des supporters de l’OL après son transfert au RB Leipzig. L'international espoir a tenu à donner sa version des faits. D’après lui, sa volonté première était de prolonger son contrat avec son club formateur. Mais face au silence de ses dirigeants, il a finalement pris la décision de partir.

« Nous vous souhaitons une carrière obscure, à cirer les bancs de touche . » Dans un communiqué publié lundi, les Bad Gones ont de nouveau pris pour cibles Bradley Barcola et Castello Lukeba, qui ont tous les deux quitté l’OL cet été. Le nouveau joueur du PSG est sorti du silence sur Instagram et son ancien coéquipier, qu’il a retrouvé avec l’équipe de France Espoirs, a quant à lui donné sa version dans un entretien accordé à L'Équipe .

« C'est très facile pour le club de faire passer le joueur pour un méchant »

« Les supporters voient seulement ce qu'on leur montre. C'est très facile pour le club de faire passer le joueur pour un méchant qui veut absolument partir. Mais mon départ de l'OL, c'est seulement une conséquence. Il faut voir les causes qui ont mené à ça aussi... Les raisons qui m'ont convaincu de partir », a déclaré Castello Lukeba, qui assure que cela faisait désormais un an qu’il voulait prolonger son contrat, mais que l’OL ne lui a jamais rien proposé.

« J'avais absolument zéro nouvelle et mes représentants n'en avaient pas non plus »

« Pendant des négociations, c'est normal qu'il y ait des désaccords, ça sert à ça, mais au moins il y a un échange. Là, il n'y en avait pas. J'avais absolument zéro nouvelle et mes représentants n'en avaient pas non plus. Quand vous prétendez vouloir garder vos joueurs, la moindre des choses est de répondre, que ce soit pour dire oui ou pour dire non. Là, ça a coupé court et j'ai forcément pris ça comme un manque de respect et de considération », a ajouté Castello Lukeba.

« On m'avait aussi fait comprendre que ça pourrait être bien pour le club si j'étais vendu »