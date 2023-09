«Une carrière obscure» : Il se fait attaquer après son transfert au PSG

Hugo Chirossel

Quelques jours seulement après son transfert au PSG, Bradley Barcola a retrouvé son ancien club, l’OL, dimanche soir en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Conspué par les supporters lyonnais pendant la rencontre, il a de nouveau été visé ce lundi soir par un communiqué publié par les Bad Gones, tout comme son ancien coéquipier Castello Lukeba.

Les Bad Gones ont décidé d’en remettre une couche. Après avoir insulté et conspué Bradley Barcola dimanche soir lors de la rencontre entre l’OL et le PSG (1-4), le groupe de supporters lyonnais a publié un communiqué ce lundi dans lequel tout le monde y prend pour son grade, que ce soit Jean-Michel Aulas ou Laurent Blanc. Bradley Barcola, tout comme Castello Lukeba, parti au RB Leipzig cet été, ont également été pris pour cible.

« Notre mémoire oubliera au plus vite, sans pardonner votre manque de respect »

« Lukeba et Barcola, où est votre dignité et votre respect lorsque quelques semaines après avoir clamé l'amour de votre club et du prétendu chemin qu'il vous restait à faire sous ce maillot, vous succombez comme par magie aux sirènes sonnantes et trébuchantes d'un autre club ? Vous jouez la carte des Lyonnais de cœur ? Vous n'êtes que des Lyonnais de papier que notre mémoire oubliera au plus vite, sans pardonner votre manque de respect », peut-on lire dans ce communiqué.

« Nous vous souhaitons une carrière obscure, à cirer les bancs de touche »