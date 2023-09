PSG : Au Real Madrid, il rêve d’un transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Aujourd’hui à Palmeiras, Endrick va rejoindre d’ici quelques mois le Real Madrid. En effet, le prodige brésilien s’est d’ores et déjà engager avec les Merengue et c’est à l’été 2024, une fois majeur, qu’il rejoindra l’Espagne. A Madrid, Endrick retrouvera alors certains de ses compatriotes comme Vinicius Jr et voilà qu’il aimerait également retrouver un certain… Kylian Mbappé.

Au terme d’un très long feuilleton, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG. Toutefois, le Français n’a toujours pas prolongé, ce qui laisse alors la porte ouverte à un départ libre l’été prochain. Au Real Madrid, on a d’ailleurs coché cette date de l’été 2024 pour enfin accueillir Mbappé. D’ailleurs, au sein de la Casa Blanca, on ne se cache pas : on veut jouer avec le crack de Bondy.

« Jouer avec "Vini" et Mbappé, ce serait merveilleux »

C’est en tout cas le rêve d’Endrick. Alors que le prodige brésilien rejoindra le Real Madrid à l’été 2024, il a exprimé son souhait de jouer avec Kylian Mbappé. Dans des propos accordés à L’Equipe , Endrick a confié : « Jouer avec "Vini" et Mbappé, ce serait merveilleux. Ils sont tous les deux spectaculaires et je serais vraiment très heureux de pouvoir évoluer avec de si grands joueurs ».

« C’est un crack »