PSG : Mbappé annoncé au Real Madrid, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une fois n'est pas coutume, Kylian Mbappé a été annoncé dans le viseur du Real Madrid cet été. Mais encore une fois, le feuilleton a frustré les supporters espagnols puisque le joueur est resté au PSG. Observateur avisé, Jaume Roures est certain que ce mariage verra le joueur. Mais le patron de Mediapro n'a pas caché son étonnement face aux rumeurs sur l'avenir du joueur.

Le feuilleton Kylian Mbappé a, une nouvelle fois, animé la rubrique mercato cet été. Sauf qu'à la différence de l'année dernière, le joueur n'était pas en fin de contrat. Tout est parti de sa décision de ne pas étirer son bail, qui arrive à expiration en juin 2024. Le PSG aurait songé à le vendre un an plus tôt. Et évidemment, le Real Madrid est apparu dans les discussions. Officiellement, le club espagnol n'a pas transmis d'offre cet été, mais aurait programmé une offensive pour 2024.





Il annonce la date du transfert de Mbappé ! https://t.co/1407OvopUA pic.twitter.com/D4O6E2g5XO — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Mbappé et le Real Madrid, une vieille histoire

Patron de Mediapro , Jaume Roures estime que l'arrivée de Mbappé au Real Madrid pourrait enflammer le marché. « Tous les médias font des éditos sur Kylian Mbappé, tous les jours. C’est le meilleur joueur du monde actuellement. Une arrivée en Espagne permettrait de faire augmenter le niveau surtout s’il vient au Real Madrid » a confié celui qui s'est fait connaître en France en achetant les droits de diffusion de la Ligue 1 en 2018.

« Je n’ai jamais compris pourquoi on ne parle pas de Mbappé en Premier League »