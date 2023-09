PSG : Griezmann se lâche sur l’été mouvementé de Mbappé

Thibault Morlain

Une fois n’est pas coutume, l’été a encore été agité par le dossier Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant du PSG avait fait savoir à sa direction qu’il ne voulait pas prolonger jusqu’en 2025. Une guerre avait alors débuté entre les deux camps, Mbappé allant jusqu’à se retrouver mis à l’écart. Finalement, tout est revenu dans l’ordre entre le PSG et son joueur. De quoi faire réagir Griezmann ce mercredi.

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui toujours un joueur du PSG, des questions se sont posées ces dernières semaines. En effet, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à durcir le ton avec son joyau, allant jusqu’en à le mettre à l’écart et ouvrir la porte à un possible transfert. Mbappé ne voulant pas prolonger, on s’imaginait alors déjà le voir transféré au Real Madrid. Finalement, le PSG et son numéro 7 ont discuté et ça s’est apaisé. Kylian Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique et le voilà qu’il brille à nouveau avec le club de la capitale, ayant inscrit 5 buts en 3 matchs.

« Il a été dans la tourmente cet été »

L’été mouvementé de Kylian Mbappé n’a échappé à personne, y compris Antoine Griezmann. Ce mercredi, en conférence de presse, le joueur de l’Atlético de Madrid a d’ailleurs confié à propos de son coéquipier en équipe de France : « Il a été dans la tourmente cet été et il répond présent dès le premier match à Toulouse. Tant mieux pour nous qu'il soit là, à nous de faire en sorte qu'il ait l'esprit ouvert pour nous faire gagner ».

« C'est un très grand joueur, une très grande personnalité »