Laurent Blanc en grand danger après le PSG

Axel Cornic

Arrivé à l’Olympique Lyonnais après des nombreuses années loin du monde du football, Laurent Blanc rencontre des grandes difficultés depuis le début de la saison. Son équipe n’a en effet marqué qu’un seul petit point en quatre journées et se retrouve actuellement dernier de Ligue 1, avec le danger d’un limogeage qui semble désormais de plus en plus fort.

Rien ne va plus à Lyon. Entre la guerre qui oppose John Textor à Jean-Michel Aulas et les résultats sportifs très décevants, l’OL traverse une véritable crise et forcément, c’est l’entraineur qui est désigné comme le principal coupable.

Mbappé garde le silence, Griezmann s’explique https://t.co/ExSb3y7HA0 pic.twitter.com/WTg2GtC2ko — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

C’est la crise à l’OL

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Laurent Blanc est très critiqué en ce moment et la gifle reçue par son ancien club du PSG (1-4) n’a évidemment pas arrangé sa situation. Ainsi, un possible départ est de plus en plus évoqué, sachant d’ailleurs qu’il n’est pas vraiment le choix de Textor mais plutôt d’Aulas, l’ancien président de l’OL.

Blanc sur un siège éjectable