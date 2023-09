Griezmann l’annonce, le PSG a recruté «un guerrier»

Hugo Chirossel

Le PSG s’est attaché les services de plusieurs joueurs de l’équipe de France cet été et notamment de Lucas Hernandez. Après sa grave blessure au genou survenue lors de la dernière Coupe du monde, le défenseur de 27 ans retrouve la sélection lors de cette trêve internationale. Présent en conférence de presse, Antoine Griezmann a été dithyrambique envers le nouveau Parisien.

Alors que l’on s’attendait à voir Kylian Mbappé, c’est finalement Antoine Griezmann qui s’est présenté en conférence de presse ce mercredi, avant la rencontre entre l’équipe de France et l’Irlande jeudi au Parc des Princes. « Pour les conférences de presse, je suis dispo si l'entraîneur a besoin de moi, peu importe », a expliqué le vice-capitaine des Bleus .

Retour en équipe de France pour Lucas Hernandez

« Mon rôle de vice-capitaine ne me change pas, que ça soit sur et en dehors du terrain. Je suis très ouvert, j'aime rigoler, mettre tout le monde dans le confort. Sur le terrain, j'essaie de régler deux ou trois choses tactiquement », a-t-il ajouté. Lors de cette conférence de presse, Antoine Griezmann a notamment été interrogé sur son ami et ancien coéquipier à l’Atlético de Madrid, Lucas Hernandez. Ce dernier est de retour pour la première fois en équipe de France depuis sa grave blessure au genou lors de la Coupe du monde 2022.

« C'est un guerrier, un soldat qui ne lâche jamais rien et veut tout gagner »