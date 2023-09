Luis Enrique remplace Galtier au PSG, Riolo lâche une punchline

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. Pour cela, le club de la capitale a pris la décision de se séparer de Christophe Galtier, arrivé pourtant il y a un an. Désormais, c’est Luis Enrique qui occupe le banc de touche du PSG. L’Espagnol est ainsi le nouvel entraîneur des champions de France et pour Daniel Riolo, c’est un changement radical après Galtier.

Malgré un titre de champion de France, Christophe Galtier ne s’est finalement pas éternisé sur le banc du PSG. Le natif de Marseille a en effet fait les frais des mauvais résultats de son équipe et il a été remercié après seulement une saison à Paris. Même s’il avait encore un an de contrat, Galtier est donc parti du PSG et c’est Luis Enrique qui est venu le remplacer.

La nouvelle recrue du PSG annonce du lourd https://t.co/TFtlL7fGEE pic.twitter.com/9xwlUYKb4n — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« Tu sors de la boutique Celio et tu rentres chez Louis Vuitton »

A peine arrivé, Luis Enrique a déjà sa mis sa patte sur le PSG. Et ça semble convaincre Daniel Riolo. Pour L’After Paris , le journaliste RMC a d’ailleurs lâché une punchline à propos de ce changement d’entraîneur : « Galtier ce n’est pas la même catégorie que Luis Enrique ? Ah ça oui, tu sors de la boutique Celio et tu rentres chez Louis Vuitton ».

« Ce n’est pas le même monde »