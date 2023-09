Verratti va quitter le PSG, voici sa destination

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Marco Verratti (30 ans) pourrait prendre le large dans les prochains jours. Non inscrit dans la liste de la Ligue des Champions parisienne, le numéro 6 italien serait en route pour le Qatar. En effet, Marco Verratti devrait s'engager en faveur du club d'Al Arabi.

Arrivé au PSG à l'été 2012, Marco Verratti a disputé 11 saisons sous les couleurs rouge et bleu. Et il ne devrait plus jamais porter le maillot parisien. En effet, comme indiqué par RMC Sport , le PSG ferait tout son possible pour se débarrasser de Marco Verratti cet été.

Marco Verratti va rejoindre le Qatar

Si le marché français a fermé ses portes, celui du Qatar est toujours ouvert. Ainsi, à en croire RMC Sport , Marco Verratti - qui n'aurait pas été inscrit dans le groupe de Luis Enrique pour la Ligue des Champions - devrait migrer vers Al Arabi dans les prochains jours. En effet, le numéro 6 du PSG serait en négociations avec le club basé au Qatar.

Un accord proche entre le PSG et Al Arabi