PSG : Riolo se lâche sur le transfert à 50M€ de Verratti

Jean de Teyssière

C'est la fin d'une ère au PSG. Arrivé en 2012 dans un relatif anonymat, car arrivé et présenté le même jour qu'un certain Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti aura marqué le PSG de son empreinte et est l'une des recrues phares de l'ère QSI. Après plusieurs saisons en demi-teinte, « petit hibou » est poussé vers la sortie et pourrait rebondir au Qatar, à Al-Arabi, contre la somme de 50M€. Daniel Riolo, qui n'a jamais été tendre avec l'Italien a fustigé ce choix tout en expliquant son prix de vente.

Au PSG, depuis 2012, Marco Verratti a joué 416 matchs et ce chiffre ne risque plus de grandir. Il est à ce jour le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du PSG, derrière Jean-Marc Pilorget et ses 435 matchs mais devrait rapidement être dépassé par Marquinhos, qui a disputé dimanche face à l'OL son 411 matchs avec le Paris Saint-Germain. Ne faisant même pas partie de la liste des joueurs inscrits pour disputer la Ligue des Champions, l'avenir de Marco Verratti s'inscrit loin du PSG, pour le plus grand bonheur de Daniel Riolo.

« C'est les amis qataris qui font un chèque au PSG »

Daniel Riolo, l'éditorialiste de RMC a expliqué pourquoi Marco Verratti était vendu 50M€, dans L'After Foot : « C’est normal, c’est les amis qataris qui font un chèque au PSG. D’abord, aucun club ne s’est positionné sur lui, ni à 10, ni à 20, ni à 30, ni à rien en fait »

« Lui même n'avait plus envie de jouer au foot »