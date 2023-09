Surprise au PSG, c’est terminé pour ce transfert de dernière minute

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tombé dans un groupe très relevé en Ligue des champions, le PSG prépare déjà ses débuts en C1 et a transmis sa liste UEFA. Une liste sur laquelle ne sont pas inscrits Marco Verratti et Hugo Ekitike. En revanche, Keylor Navas est bien présent, ce qui met fin aux spéculations concernant un transfert de dernière minute.

Cette saison, le PSG aura fort affaire pour sortir de la phase de groupes de la Ligue des champions. Confrontés à Newcastle, l'AC Milan, et au Borussia Dortmund, les Parisiens devront sortir le grand jeu. Et une première étape a été franchie avec l'envoi des listes UEFA, et celle du PSG présente quelques surprises.

Keylor Navas est bien présent dans la liste UEFA

En effet, Hugo Ekitike et Marco Verratti sont absents de cette liste, à l'inverse de Keylor Navas. Annoncé sur le départ durant tout l'été, le Costaricien est finalement resté après six mois en prêt du côté de Nottingham Forrest. Il semble donc être la doublure de Gianluigi Donnarumma.

Pas de transfert de dernière minute pour Navas ?

Par conséquent, cela semble confirmer le fait que Keylor Navas ne quittera le PSG dans les prochaines heures bien que le mercato soit encore ouvert dans certains pays. Le transfert de dernière minute n'aura donc vraisemblablement pas lieu.