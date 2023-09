Le PSG veut transférer une star, c'est imminent

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Marco Verratti serait poussé vers la sortie par le PSG. Alors que le marché des transferts est fermé en France, le club de la capitale espérerait vendre son numéro 6 à un club qui peut toujours recruter. D'ailleurs, la direction du PSG espérerait boucler le départ de Marco Verratti rapidement.

Devenu indésirable au PSG, Marco Verratti est dans la liste des transferts du club parisien depuis plusieurs semaines. Toutefois, le numéro 6 italien n'a toujours pas trouvé de nouveau point de chute. En effet, Marco Verratti avait donné son accord à Al Hilal, écurie où joue Neymar actuellement, mais les Saoudiens ont épuisé tout leur budget transfert.

Le transfert de Verratti se précise

Alors que le mercato estival a fermé ses portes en France, le PSG espérerait toujours boucler la vente de Marco Verratti. D'ailleurs, d'après RMC Sport , l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'aurait pas inscrit l'international italien dans sa liste pour la Ligue des Champions. Le signe ultime de la volonté du PSG de se débarrasser de Marco Verratti cet été.

Un départ rapide pour Marco Verratti