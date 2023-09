Neymar se fait allumer après son transfert du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Poussé vers la sortie par le PSG, Neymar a pris la décision de s'engager avec Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Un choix, qui ne fait pas l'unanimité au Brésil. Certains considèrent que l'ancienne star du FC Barcelone a baissé les bras et tourné le dos à ses objectifs. D'autres craignent une méforme durant les éliminatoires du Mondial 2026.

Neymar déchaîne les passions au Brésil, encore plus depuis son départ du PSG cet été. Après six ans passés dans la capitale, le joueur auriverde a finalement accepté de tourner la page et de débuter une nouvelle aventure en Arabie Saoudite. La star de 31 ans s'est engagée pour deux saisons, plus une en option, avec Al-Hilal. Un choix de carrière, qui interpelle certains journalistes brésiliens.

« C'est comme s'il tirait un trait sur ses objectifs »

Journaliste pour O Globo, Martin Fernandez a critiqué ce choix dans les colonnes de L'Equipe ce mercredi. « Ce transfert, c'est comme s'il tirait un trait sur ses objectifs. Reste à savoir quels effets cela aura-t-il sur la Seleçao » a-t-il déclaré. Car les observateurs craignent que Neymar ne devienne un poids pour le Brésil, qui sort d'un Mondial décevant (éliminé par la Croatie en quart de finale). Certains comme Carlos Eduardo Lino n'hésitent pas à réclamer son départ de la Seleção . « Il faut arrêter de le placer au centre du projet et arrêter de penser qu'il va devenir le joueur qu'on aurait rêvé qu'il devienne. Surtout depuis qu'il a rejoint Al-Hilal et dit adieu à la Ligue des champions » a déclaré le journaliste de SporTV.

Le Brésil poussé à snober Neymar