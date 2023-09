PSG : Le Qatar a perdu plus d'un milliard d'euros !

Jean de Teyssière

L'été parisien a été très mouvementé sur le marché des transferts, avec onze recrues et tout autant de joueurs qui ont quitté le club. Le PSG semble avoir fait de belles économies, notamment au niveau des salaires, Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Neymar Jr ayant quitté le club. Mais si l'on prend les dix dernières années, le Qatar, propriétaire du PSG, a perdu beaucoup d'argent puisque bilan parisien est déficitaire d'un peu plus d'un milliard d'euros...

Depuis que le Qatar a posé ses bagages dans la capitale française pour prendre les rênes du PSG, beaucoup d'argent a été dépensé pour les besoins de l'équipe. En 2017, le PSG débourse par exemple 222M€ pour faire venir Neymar du Barça, tandis que l'été suivant, c'est l'option d'achat de Kylian Mbappé, à hauteur de 180M€, qui est activée par le club parisien. Et toutes ces dépenses mises bout à bout depuis dix ans, cela fait un sacré trou dans les finances du Qatar.

Un solde négatif de 157M€ cet été

Malgré de bonnes ventes, comme celle de Neymar à Al-Hilal contre 90M€, le PSG reste largement en négatif cet été après le mercato. Les achats de dernières minutes de Bradley Barcola (50M€), Randal Kolo Muani (90M€) ou encore Manuel Ugarte (60M€) en début d'été ont fait mal aux caisses parisiennes. Selon les informations du Parisien , le PSG accuse une balance négative d'environ 157M€, rien que sur le mercato estival de 2023.

