Transferts : Le PSG boucle un joli coup, il se fait fracasser

Du haut de ses 19 ans, le jeune Cher Ndour a débarqué au PSG à l’intersaison au milieu des onze autres recrues estivales du Paris Saint-Germain. Formé notamment au Benfica Lisbonne, Ndour n’y a fait qu’une saison chez les professionnels. De quoi engendrer une certaine rancœur chez le président Rui Costa.

Le PSG a lancé sa révolution au cours du dernier mercato estival en dégraissant une bonne partie de son effectif, y compris Neymar ou encore Lionel Messi. Au rayon des arrivées, le Paris Saint-Germain a enregistré douze joueurs dont Cher Ndour. Le milieu de terrain italien de 19 ans a effectué une bonne partie de sa formation en Italie avant de la parfaire au Benfica Lisbonne.

Cher Ndour troque la tunique du Benfica pour celle du PSG

Après trois saisons passées au sein du club lisboète dans la réserve et avec un match avec l’équipe première, Ndour a pris la décision de quitter le Benfica Lisbonne cet été en tant qu’agent libre en s’engageant en faveur du PSG. Un choix que le président Rui Costa a eu du mal à avaler et l’a fait savoir à Benfica TV.

«Ils pensent plus à l'immédiat qu'à l'avenir»