Neymar a vécu «l’enfer» au PSG, il se fait fracasser

Sa déclaration n’a pas manqué de faire parler. En effet, Neymar a tout bonnement assuré qu’il avait vécu un enfer au PSG avec Lionel Messi. Le Brésilien, qui s’est engagé avec Al-Hilal pour 90M€ cet été, se fait fracasser par Alain Roche qui ne comprend pas comment l’ancien crack de Santos peut tenir de tel propos.

Cet été, Neymar a finalement trouvé une porte de sortie. Al-Hilal a effectivement lâché 90M€ pour recruter la star brésilienne qui quitte donc le PSG six ans après son transfert record en provenance du FC Barcelone. Et visiblement, l'ancien numéro 10 parisien a mal vécu son passage dans la capitale française où il estime avoir vécu un enfer avec Lionel Messi.

Neymar a vécu l'enfer avec le PSG

« Nous avons vécu l'enfer lui et moi. On s'énerve pour rien contre nous quand on n'est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire. On a joué de nouveau ensemble, lui et moi, pour écrire encore l'histoire, mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus », déclarait Neymar pour Globo Esporte . Des propos qui n'ont pas été du goût d'Alain Roche qui ne manque pas de critiquer l'ancien numéro 10 du PSG.

«Pour Neymar, je ne comprends pas»