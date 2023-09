Neymar fracasse le PSG, c’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Transféré à Al-Hilal pour 90M€ cet été, Neymar s'est lâché sur son passage au PSG après son départ. Le Brésilien assure que lui, comme Lionel Messi, ont vécu l'enfer à Paris et qu'ils sont désormais heureux d'en être éloigné. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire parler, mais Edouard Cissé est compréhensif avec l'ancien numéro 10 parisien.

Cet été, le PSG a enfin réussi à vendre et a surtout enfin accepté de se séparer de ses stars. Après une seconde partie de saison plus que poussive, Lionel Messi n'a pas conservé et s'est engagé libre avec l'Inter Miami tandis que Neymar a rejoint le nouvel eldoraro du football, l'Arabie Saoudite. Al-Hilal a effectivement déboursé 90M€ pour s'attacher les services du Brésilien. Et ce dernier affichait d'ailleurs sa joie d'avoir quitté le PSG où il a vécu un « enfer », selon ses termes.

Mbappé - PSG : Le transfert de Neymar a tout changé ? https://t.co/r0tufoF97c pic.twitter.com/ATsFdiHyM9 — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Neymar fracasse le PSG

« Nous avons vécu l'enfer lui et moi. On s'énerve pour rien contre nous quand on n'est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire. On a joué de nouveau ensemble, lui et moi, pour écrire encore l'histoire, mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus », confiait Neymar auprès de Globo Esporte . Une déclaration qui a évidement largement été commentée et critiquée. Mais Edouard Cissé va à contre-courant.

«Je peux comprendre sa réaction»