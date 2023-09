Il se compare à Neymar et valide son transfert du PSG

Pierrick Levallet

Après six ans au PSG, Neymar a vu son aventure parisienne se terminer cet été. Le Brésilien a fait ses valises et s'est engagé à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Mais depuis qu'il a rejoint le club saoudien, le joueur de 31 ans fait l'objet de nombreuses critiques. Leonardo n'a donc pas manqué de voler à son secours, n'hésitant pas à se comparer à son compatriote pour justifier son transfert.

Entre le PSG et Neymar, c’est terminé. Arrivé en superstar en 2017, le Brésilien ne se sentait plus désiré dans la capitale. La star de 31 ans a alors choisi de partir alors qu’elle lui restait encore plusieurs années de contrat. L’international auriverde s’est engagé à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Là-bas, Neymar a signé un bail en or.

Neymar quitte le PSG pour l'Arabie Saoudite

En effet, le Brésilien va percevoir un salaire de 100M€ par saison. Il bénéficierait également de nombreux avantages, comme d’une villa et d’un avion privé à sa disposition. Plusieurs voitures de luxe lui ont également été offertes. Et Al-Hilal devrait prendre en charge l’entièreté de ses factures d’hôtels, de restaurants et divers services durant ses jours de repos. Mais depuis son transfert, Neymar fait l’objet de nombreuses critiques.

«Pour moi, c’était une chose merveilleuse»