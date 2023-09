Mauvaise surprise pour une recrue du PSG...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été, Arnau Tenas est l'une des recrues surprises du PSG. Le portier espagnol est arrivée pour compenser l'absence de Sergio Rico qui se remet de son grave accident de cheval. Mais alors qu'il était attendu que Tenas soit la doublure de Gianluigi Donnarumma, le transfert avorté de Keylor Navas change ses plans.

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas avait été prêté à Nottingham Forrest en janvier dernier. Après six mois en Premier League, le Costaricien est toutefois de retour au PSG où son départ a été annoncé tout l'été, son nom ayant notamment circulé du côté de l'Arabie Saoudite.

Keylor Navas est présent sur la liste pour la Ligue des champions

Et comme son transfert ne semble plus d'actualité, Keylor Navas a été inscrit sur la liste A du PSG pour disputer la Ligue des champions. Le club de la capitale a ainsi inscrit quatre gardiens puisqu'en plus du Costaricien, Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas et Alexandre Letellier sont également présents.

Arnau Tenas numéro 3 dans la hiérarchie ?