Il boucle son transfert et entre dans l’histoire du PSG

Comme chaque année, les amoureux du football font déjà leur pronostic sur le vainqueur du Ballon d’Or. La liste des 30 nommés est désormais connue pour cette édition 2023, et on y retrouve une nouvelle fois plusieurs membres du PSG, dont Randal Kolo Muani, rejoignant le cercle fermé des joueurs appartenant au club de la capitale candidats à la plus prestigieuse des distinctions européennes. Ils sont désormais 17.

Ils sont 30 à candidater pour le Ballon d’Or 2023, et seule une poignée d’entre eux peuvent réellement croire en leurs chances. Outre Erling Haaland qui a tout raflé avec Manchester City, Lionel Messi apparaît comme l’un des grands favoris pour remporter une huitième fois la récompense suprême sur le plan individuel après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde. Kylian Mbappé dispose lui aussi d’arguments solides pour concurrencer son ancien coéquipier du PSG, finissant meilleur buteur du Mondial 2022 avec huit réalisations, dont trois en finale contre l’ Albiceleste (3-3, 4-2 t.a.b.). Et un autre joueur appartenant désormais au PSG figure également parmi les nommés.

Première pour Kolo Muani

Dernière recrue parisienne dans ce mercato estival, Randal Kolo Muani honore sa première nomination au Ballon d’Or après sa saison XXL sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, totalisant 23 buts et 17 passes décisives en 46 apparitions avec son ancien club. L’attaquant de l’équipe de France rejoint par la même occasion le cercle fermé des joueurs du PSG sélectionnés parmi les 30 nommés.

Luis Fernandez, Raï ou encore Ronaldinho nommés pour le Ballon d’Or avant le Qatar

Ils sont huit à avoir représenté le PSG au Ballon d’Or avant l’arrivée du Qatar dans la capitale. Jean Djorkaeff est le premier à avoir ouvert le bal en 1970, avec une 24e place. Joao Alves (21ème en 1979), Safet Susic (15ème en 1983), Luis Fernandez (12ème en 1985 puis 17ème en 1986), George Weah (1er en 1995), Youri Djorkaeff (9ème en 1996), Raï (29ème en 1997) et Ronaldinho (12ème en 2002 puis 22ème en 2003) complètent la liste. Ce dernier décrochera le Graal en 2005 avec ses prestations sous le maillot du FC Barcelone.

Ibra, Neymar, Mbappé… Le PSG est revenu en force dans le classement

Après une traversée du désert précédant le rachat par le Qatar, le PSG retrouve les honneurs du Ballon d’Or en 2012, avec la nomination de Zlatan Ibrahimovic. 10ème pour sa première comme représentant parisien, le Suédois se hissera à la 4ème position en 2013, avant de se stabiliser dans le top 15 les trois années suivantes (13ème en 2014 et 2016, 11ème en 2015). C’est également en 2013 que le PSG place trois de ses joueurs dans les 30 pour la première fois, Edinson Cavani et Thiago Silva (20ème tous les deux) figurant au côté de Zlatan Ibrahimovic.



En 2017, Edinson Cavani connaît une nouvelle nomination (11ème cette année-là), cette fois-ci avec Neymar (3ème) et Kylian Mbappé (7ème) pour leurs performances respectives avec le FC Barcelone et l’AS Monaco. La «MCN» est encore présente en 2018, l’Uruguayen terminant 11ème, derrière le Brésilien (12ème) et le Français (4ème) tout juste sacré avec les Bleus . Marquinhos connaît lui sa première nomination en 2019 (28ème), Kylian Mbappé se classant pour sa part 6ème. Le crack de Bondy fait d’ailleurs preuve d’une régularité impressionnante en se positionnant 9ème (2021) puis 6ème (2022). Il est retenu parmi les 30 pour la sixième fois de sa carrière cette année.

Messi, seul joueur du PSG sacré

Sacré en 2021, Lionel Messi est le premier et seul joueur à ce jour à avoir décroché le Ballon d’Or en étant sous contrat avec le PSG, même si la récompense lui est accordée pour ses prestations à Barcelone. George Weah était dans la situation inverse, récompensée en partie pour sa saison 1994/95 avec le PSG mais évoluant avec l’AC Milan lors de sa victoire. En plus de Leo Messi et Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma (10ème) et Neymar (16ème) sont également retenus en 2021. Un record pour le PSG, plaçant cette année-là quatre de ses joueurs dans les finalistes. Avec Randal Kolo Muani, ils sont désormais 17 à avoir intégré le classement final du Ballon d'Or comme membre de l'effectif du Paris Saint-Germain.

La liste complète des joueurs du PSG au Ballon d'Or

1970 : Jean Djorkaeff (24e)

1979 : Joao Alves (21e)

1983 : Safet Susic (15e)

1985 : Luis Fernandez (12e)

1986 : Luis Fernandez (17e)

1995 : George Weah (1er)

1996 : Youri Djorkaeff (9è)

1997 : Raï (29e)

2002 : Ronaldinho (12e)

2003 : Ronaldinho (22e)

2012 : Zlatan Ibrahimovic (10e)

2013 : Zlatan Ibrahimovic (4e), Edinson Cavani (20e), Thiago Silva (20e)

2014 : Zlatan Ibrahimovic (13e)

2015 : Zlatan Ibrahimovic (11e)

2016 : Zlatan Ibrahimovic (13e)

2017 : Neymar (3e), Kylian Mbappé (7e), Edinson Cavani (11e)

2018 : Kylian Mbappé (4e), Neymar (12e), Edinson Cavani (22e)

2019 : Kylian Mbappé (6e), Marquinhos (28e)

2021 : Lionel Messi (1er), Kylian Mbappé (9e) Gianluigi Donnarumma (10e), Neymar (16e)

2022 : Kylian Mbappé (6e)

2023 : Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Lionel Messi