Messi quitte le PSG, l’Argentine jubile

Thibault Morlain

Désormais à l’Inter Miami, Lionel Messi est plus soulagé que jamais après ses deux saisons au PSG. L’Argentin ne s’en est pas caché, il n’était pas heureux du côté de la capitale française. Le voilà maintenant en Floride et il a clairement retrouvé le sourire. L’Argentine peut d’ailleurs en témoigner. Alors que Messi a rejoint sa sélection, tout le monde le trouve plus heureux qu’auparavant.

Une fois arrivée à l’Inter Miami, Lionel Messi l’a avoué : il n’était pas heureux au PSG. « Je suis venu à Miami en cherchant cela, pouvoir être à nouveau heureux après deux années compliquées au PSG », avait-il expliqué. Pendant deux ans, l’Argentin n’a donc pas vécu la meilleure des expériences à Paris, où il a d’ailleurs été chahuté à plusieurs reprises par les supporters. Mais c’est désormais terminé, Messi est maintenant à l’Inter Miami, où il a retrouvé une certaine joie de vivre.

« Il a trouvé un endroit dans le monde où il veulent de lui »

C’est un nouveau Lionel Messi qui a rejoint la sélection d’Argentine. Lionel Scaloni, son sélectionneur, peut en témoigner. En effet, en conférence de presse, il a confié à propos de Messi : « J’ai parlé avec Lionel quand il est arrivé. Je l’ai vu heureux, comme tout le monde. Il a trouvé un endroit dans le monde où il veulent de lui. Messi est heureux sur n’importe quel terrain de football. Je le trouve bien. Il est disponible pour jouer et nous sommes contents de l’avoir ».

« Il a l'air plus heureux maintenant »