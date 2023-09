OM : Il déballe tout après son transfert

Hugo Chirossel

Si neuf joueurs sont arrivés lors du dernier mercato estival, ils sont également plusieurs à avoir quitté l’OM. C’est notamment le cas de Jordan Amavi, qui après avoir été prêté à Getafe la saison dernière a cette fois-ci pris la direction de Brest. Présent en conférence de presse ce mercredi, le latéral gauche de 29 ans a expliqué les raisons de son arrivée en Bretagne.

Encore une fois, le mercato estival a été très animé à l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Plusieurs joueurs ont quitté le club, comme Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder ou Ruslan Malibovskyi, mais également des éléments indésirables tels que Konrad de la Fuente ou Jordan Amavi.

Annoncé à l’OM, Griezmann explique pourquoi il a refusé un transfert https://t.co/S906E1lfup pic.twitter.com/QlH0v3MVSb — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Amavi prêté jusqu'à la fin de la saison à Brest

En ce qui concerne le latéral gauche de 29 ans, de retour à l'OM après avoir évolué la saison dernière à Getafe, il a cette fois-ci été prêté au Stade Brestois. Les contacts avec le club breton remontaient à l’année dernière, comme l’a confirmé Jordan Amavi en conférence de presse lors de sa présentation.

« C’était un contact qui durait depuis un petit moment »