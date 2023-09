L’OM lâche 20M€ sur le mercato, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM n’a pas hésité à lâcher 20M€ pour recruter Iliman Ndiaye qui débarque en provenance de Sheffield United. Cependant, l’international sénégalais peine à répondre aux attentes suscitées par son transfert. Cependant, Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, n’affiche aucune inquiétude concernant son joueur.

«Je n’ai pas d’inquiétude pour Iliman Ndiaye»

« Je n’ai pas d’inquiétude pour Iliman Ndiaye. Tout le monde connaît la mentalité marseillaise et le Vélodrome. Jouer à l’OM, ce n’est pas seulement avoir des qualités footballistiques. C’est au-delà de ce critère. Mais que ce soit Iliman, Ismaila Sarr ou Pape Gueye, qui est suspendu et qui, j’espère, retrouvera sa place à Marseille et en sélection, pour évoluer à Marseille, ça se joue dans l’état d’esprit », confie le sélectionneur du Sénégal en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Iliman va s’adapter rapidement»