PSG : Riolo se lâche sur un dossier sensible du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en fin de mercato estival, Bradley Barcola a provoqué la colère des supporters de l'OL qui n'ont pas hésité à copieusement l'insulter sur les réseaux sociaux ainsi qu'à son retour au Groupama Stadium, dimanche dernier. Et de son côté, Daniel Riolo n'est pas vraiment choqué de cette réaction du public rhodanien.

L'OL vit décidément un début de saison cauchemardesque ! Actuellement dernier de Ligue 1 avec seulement 1 points pris en quatre matchs, le club rhodanien a également laissé filer son jeune crack Bradley Barcola (20 ans) au PSG dans les derniers jours du mercato estival, pour 50M€. Un feuilleton qui a fait grand bruit, mais surtout provoqué la colère des supporters lyonnais qui n'ont pas hésité à s'en prendre à Barcola pour son retour au Groupama Stadium dimanche dernier en championnat, sous le maillot du PSG.

Mercato : Le PSG tape dans le mille, il jubile https://t.co/WkaoLjViFY pic.twitter.com/YPr7mg0I2Y — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« On en a rien à cirer »

Interrogé sur cet épineux cas du mercato sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo a livré son point de vue plutôt tranché et comprend le traitement réservé à Barcola : « Ça se fait. Dans toute l’histoire du foot, ça se fait. Le mec il a 20, 25, 30 ans, on en a rien à cirer. Le mec le veille il dit qu’il ne quittera pas le club, le lendemain il a une grosse proposition… Dans les stades, on sait très bien ce qu’il se dit (…) Je suis désolé pour Barcola, mais rien ne l’obligeait à faire ses déclas de la semaine dernière. Après, à partir du moment où il est dans le groupe du PSG et qu’ils le font rentrer, il est évidemment qu’il allait prendre les sifflets », lâche Riolo.

« Les Lyonnais ont toujours vu leurs gamins rester »