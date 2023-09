Mercato : Une star du PSG raconte la révolution

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a opéré à de nombreux changements au cours du mercato estival, en recrutant pas moins de treize nouvelles recrues ainsi qu'en nommant Luis Enrique au poste d'entraîneur. Et Lucas Hernandez, qui fait partie de ces nouveaux visages du PSG, s'est confié sur cette petite révolution.

Désireux de tirer un trait sur une saison 2022-2023 particulièrement décevante à tous les niveaux, le PSG a décidé de faire table rase cet été ! Au total, treize nouveaux joueurs ont été recrutés durant le mercato, et la direction du club de la capitale a également opté pour un changement d'entraîneur avec la nomination de Luis Enrique. Une véritable révolution, pour relancer le projet mis en place par les investisseurs qataris au PSG.

Hernandez évoque le style Enrique

Interrogé en conférence de presse alors qu'il se trouve en stage avec l'équipe de France, Lucas Hernandez a évoqué ces changements majeurs au PSG, avec d'abord la nouvelle méthode à assimiler avec son nouvel entraîneur : « Luis Enrique c'est un coach qui aime avoir la possession. Offensivement il nous demande surtout de faire la différence, nous en défense on doit être alerte parce qu'il faut récupérer le ballon le plus rapidement possible », indique le nouveau défenseur gaucher du PSG.

« On a 11 nouvelles recrues »