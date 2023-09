Une star de Deschamps fait une promesse, le PSG va adorer

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani a pris une tout autre dimension la saison passée à l’Eintracht Francfort et à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Transféré au PSG cet été, son club de coeur, le natif de Bondy a fait une promesse aux supporters et aux suiveurs du Paris Saint-Germain.

Randal Kolo Muani est enfin devenu un joueur du PSG. Après un feuilleton qui a animé l’intégralité du mercato et plus, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort a signé pour son club de coeur la semaine dernière et n’a pas caché ses ambitions XXL.

«Je serai prêt à mourir pour ce maillot»

Au cours d’un entretien accordé à PSG TV, Randal Kolo Muani est revenu sur son transfert de dernière minute ainsi que sur son implication sans faille pour le Paris Saint-Germain, son club de coeur. « Je sais que le club a envie de soulever énormément de trophées et je pense que je suis prêt pour aider mes coéquipiers à aller le plus loin possible. Je suis quelqu’un qui se donne à fond sur le terrain. Donc je serai prêt à̀ mourir pour ce maillot. »

«Je n’ai qu’une hâte, fouler cette pelouse et y jouer avec ce maillot»