PSG : Pep Guardiola s’attaque au «diamant brut» de Luis Enrique !

En ce début de saison, tout va très vite pour Warren Zaïre-Emery. Ayant pris part à une grande partie de la préparation, le milieu de terrain de 17 n’a manqué aucun match du PSG depuis et a même été le capitaine de l’équipe de France espoirs face au Danemark jeudi (4-1). De quoi donner des idées à Pep Guardiola déjà à l’intersaison.

Warren Zaïre-Emery, du haut de ses 17 ans, est un « diamant brut » . Ce sont les propos de Luis Enrique en personne, entraîneur du PSG qui a tout de même eu des Lionel Messi, des Andrés Iniesta, des Xavi Hernandez ou encore des Pedri et Gavi sous ses ordres. « Zaïre-Emery, je l’adore, sans aucun doute, c’est un joueur incroyable. Il a 17 ans, il a tout pour devenir un des éléments les plus importants de l’effectif. C’est un joueur très travailleur, très technique. J’ai la chance d’avoir un diamant brut ».

Le PSG est sous le charme de Zaïre-Emery, un nouveau contrat dans les tuyaux ?

Et le PSG est sur la même longueur d’onde que son entraîneur au sujet de son titi parisien. Alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2025, le Paris Saint-Germain cherche activement à lui faire signer un nouveau contrat comme le10sport.com vous l’a révélé à la fin du mois d’août.

Un échange Warren Zaïre-Emery / Bernardo Silva ?