Il l’annonce, le PSG a tenté un pari sur le mercato

Thomas Bourseau

Bernardo Silva a une nouvelle fois fait beaucoup parler de lui lors du dernier mercato estival. Le PSG voulait l’attirer dans son effectif et aurait proposé deux stars en échange de l’international portugais, sans succès puisque Manchester City était intéressé par le crack issu de la formation parisienne. Explications.

Comme à l’été 2022, Luis Campos a poussé pour boucler sa recrue rêvée au PSG : Bernardo Silva. Néanmoins, le feuilleton a connu le même dénouement à une différence près : le Portugais a prolongé son contrat à Manchester City et ce, jusqu’en juin 2026.

«Il est bien connu que le PSG voulait signer Bernardo Silva»

Et pourtant, le PSG aurait pu parvenir à ses fins pour le transfert de Bernardo Silva. Jonathan Johnson a tenu le message suivant pour CaughtOffside . « Il est bien connu que le PSG voulait signer Bernardo Silva, et Zaïre-Emery a été mentionné lorsqu'une approche a été faite pour Silva au début de l’été ».

Mbappé sur le départ, le PSG prépare déjà sa vengeance https://t.co/RzScwCTIDM pic.twitter.com/872BGTw0sA — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Verratti et Donnarumma contre Bernardo Silva ?