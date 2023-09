Transferts : Le PSG a tenté une très grosse opération sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme vous l’a révélé le 10 Sport, le PSG a fait le maximum pour tenter d’attirer Bernardo Silva, mais cela n’a pas suffi, et l’international portugais a finalement renouvelé son bail avec Manchester City. Le club de la capitale aurait notamment tenté d’envoyer certains de ses gros noms vers le champion d’Europe en titre, sans succès.

Il était la priorité du PSG. Ancien coéquipier de Kylian Mbappé à l’AS Monaco, Bernardo Silva a fait l’objet d’un pressing intense du club de la capitale lors du dernier mercato estival comme vous l’a révélé le10sport.com, mais Luis Campos n’est finalement pas parvenu à ses fins. Plusieurs offensives ont pourtant été lancées, et le PSG aurait même tenté d’envoyer certains de ses joueurs chez Pep Guardiola.



😡 Dortmund accuse le #PSG en pleine réunion de l'ECA de fausser le mercato à cause du transfert de #Neymar... avant de s'excuser auprès d'un Nasser Al-Khelaïfi agacé



Je vous détaille sur @Le10Sport la scène surréaliste révélée par @TheAthleticFC ✍️⬇️https://t.co/lRpqhaBQPC — Bernard Colas (@BernardCls) September 8, 2023

Le PSG a tenté d’envoyer Verratti et Donnarumma à Manchester City

Comme l’explique le journaliste Jonathan Johnson, le PSG a proposé certains de ses joueurs pour boucler l’opération Bernardo Silva, mais la formation anglaise visait un profil en particulier. « Le PSG était prêt à inclure des joueurs comme Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma dans la transaction pour Bernardo Silva , confie-t-il sur le site CaughtOffside , mais City était plus intéressé par l'acquisition de quelqu'un comme Zaïre-Emery, ainsi que, bien sûr, par une somme d'argent importante. Cela ne s'est pas fait, et il semble maintenant que le jeune homme de 17 ans ait un rôle à jouer pour Luis Enrique. »

Des discussions pour la prolongation de Zaïre-Emery

Le PSG compte en effet sur Warren Zaïre-Emery pour les années à venir et ne compte pas le céder, même pour Bernardo Silva. Des discussions sont désormais en cours pour la prolongation du crack français, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025.