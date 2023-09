Dembélé se fait déjà tacler après son transfert au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé peine à convaincre. Comme le souligne Jérôme Rothen, l'international français commet encore trop de déchets, qu'il doit gommer pour retrouver son niveau aperçu au FC Barcelone. En cas de stagnation, le joueur pourrait être menacé en sélection par Kingsley Coman, auteur d'une bonne rentrée ce jeudi.

Ousmane Dembélé est arrivé au PSG cet été. Un joli coup réalisé par le club parisien, surtout que le joueur sort d'une belle saison sous les couleurs du FC Barcelone. Débarrassé de ses pépins musculaires, le Français est de retour en pleine forme et enchaîne les rencontres. Ce jeudi, Dembélé a été titularisé par Didier Deschamps sur son côté droit. Malgré la victoire des Bleus , Jérôme Rothen s'est montré critique envers le niveau de l'ancienne star du Barça.

« Je trouve qu'il jouait beaucoup plus simple à Barcelone »

« Dembélé est un joueur magnifique, il a des qualités, il est monstrueux, il est toujours dans la percussion, toujours dans l'excitation. Ce mec là, il fait comme il fait au PSG depuis qu'il est là, même si on va lui laisser le temps de s'adapter. Je trouve qu'il jouait beaucoup plus simple à Barcelone, où il a fait une excellente année avec Xavi » a confié l'ancien joueur du PSG au micro de RMC .

Dembélé menacé par Coman en équipe de France ?