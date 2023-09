Le boss du PSG a pris les choses en main pour ce transfert

Jean de Teyssière

Le PSG a réalisé un mercato XXL cet été. Onze joueurs sont arrivés pour garnir les rangs parisiens, dont l'international français Lucas Hernandez. L'ancien défenseur du Bayern Munich est arrivé contre la somme de 45M€. Une arrivée qui doit sa réussite au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. En effet, il a mené les négociations avec les dirigeants bavarois.

Le mercato fait très souvent l'objet d'histoires croustillantes, et celle de Nasser al-Khelaïfi en fait partie. Le Parisien informe notamment que NAK a mis son amour propre de côté lorsqu'il s'agissait de renouer le contact avec Joan Laporta, le président du FC Barcelone, pour rendre possible l'arrivée d'Ousmane Dembélé dans la capitale française. Les deux hommes ne s'étaient plus parlés depuis l'affaire de la Super League, mais le dirigeant du PSG a senti que c'était le moment de tenter quelque chose avec le champion du monde 2018. D'autres histoires ont été révélées, comme celle concernant Lucas Hernandez.

Le départ de Lucas passe mal au Bayern

En juin, lorsque la rumeur menant Lucas Hernandez au PSG se faisait de plus en plus fréquente, une légende du Bayern Munich, Lothar Matthaus, avait fustigé l'international français : « Je vendrais Lucas Hernandez immédiatement. Il est évident qu’il n’a aucune estime pour le club. Le rapport qualité-prix est négatif si l’on considère toutes ces années. Sur le terrain, la mentalité a toujours été présente. Mais il a aussi été blessé à plusieurs reprises pendant de longs mois et on pourrait s’en souvenir en tant que joueur et rester fidèle à un club plus longtemps. Ce n’est visiblement pas le cas pour lui et c’est pourquoi je lui mettrais un prix de départ et lui souhaiterais bon voyage. »

Le président du PSG s'occupe lui-même du transfert