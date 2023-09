Mercato : Le PSG récupère un crack, le boss a frappé fort

Benjamin Labrousse

Cet été, pas moins de douze nouveaux joueurs se sont engagés en faveur du PSG. Mais tous ne sont pas restés à Paris puisque le jeune Xavi Simons est parti en prêt à Leipzig dans la foulée de son retour. Parti du club parisien pour le PSV Eindhoven il y a un an, l'international néerlandais s'est laissé convaincre par le club parisien afin d'y effectuer son come-back. Un dossier dans lequel le président Nasser Al-Khelaïfi a bien manœuvré.

Et si c'était le gros coup réalisé par le PSG durant ce mercato estival ? L'été dernier, Xavi Simons décidait de quitter le PSG afin de s'engager en faveur du PSV dans l'optique de bénéficier de davantage de temps de jeu. Mais malgré le départ d'un joueur très prometteur, le club parisien eut la bonne idée de placer une clause de rachat dans le contrat du joueur de 20 ans.

Nasser Al-Khelaïfi a convaincu personnellement Xavi Simons

Et voilà qu'un an plus tard, Xavi Simons est de retour à Paris. Les dirigeants parisiens ont levé cette clause de rachat à 6M€ mais le joueur formé à la Masia gardait toutefois le dernier mot quant à sa future destination. Le Parisien révèle que c'est bien Nasser Al-Khelaïfi en personne qui a convaincu le Néerlandais de s'engager dans la durée à Paris, en lui promettant notamment qu'il grandirait avec le PSG.

Le président du PSG a changé de méthode